Contrôlée à Caen avec un pochon d'héroïne dans le vagin

Le chien des douanes détecte la présence de stupéfiants. En effet, la femme a un pochon de 35 g d’héroïne dans son manteau. Après fouille, un autre sera découvert dans son vagin. A son domicile, il y a balance, méthadone... Elle avoue se fournir sur Rouen et avoir fait treize déplacements en un mois, ceci pour sa consommation personnelle. A raison de 10 à 15 euros le gramme, elle dépense 300 euros par mois.

L'héroïnomane a comparu le mardi 2 mars devant le tribunal correctionnel de Caen pour acquisition, transport, détention et usage de stupéfiants. Déjà condamnée en 2012 pour les mêmes faits, elle venait de terminer sa période de mise à l'épreuve, lors de son contrôle. Elle a acquis depuis une stabilité en entreprenant des soins. Elle est toutefois condamnée à 8 mois de prison avec sursis, à une obligation de travail et de soins et à 24 mois de mise à l'épreuve.