Paris (AFP). Fair-play financier: Galatasaray exclu une saison des compétitions de l'UEFA

Si Galatasaray ne se qualifie pas au printemps pour une compétition européenne de l'édition 2016-2017, il purgera sa sanction en 2017-2018. Si Galatasaray se qualifie en mai, il sera privé de Ligue des champions ou d'Europa League, mais pourra y prétendre à nouveau pour 2017-2018. Le club stambouliote, qualifié en Ligue des champions cette saison puis reversé en Europa League, n'a pas respecté le retour à l'équilibre budgétaire promis pour la saison 2015-2016, avait annoncé l'UEFA mi-janvier, avant de transmettre son dossier à la chambre de jugement de l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC). L'UEFA a également décidé d'encadrer sa masse salariale pour les deux prochaines années fiscales. "Nous allons devoir faire attention à nos dépenses pendant les deux prochaines saisons, nous ne pourrons dépenser comme avant", a commenté le vice-président de Galatasaray en charge des affaires juridiques Esref Alacayair. Concernant la suspension ce dernier a confié: "Je ne pense pas que ce soit si mauvais que cela. Nous n'avons qu'une année de suspension. Notre objectif cette année, c'est de gagner la Coupe de Turquie ou de se qualifier via le championnat pour l'Europa League, et, dans ce cas de pouvoir retrouver en 2017-2018 la Ligue des champions". -'Nous allons continuer à économiser'- "Nous devons purger notre peine après avoir gagné le droit de disputer l'Europe. Nous allons continuer à économiser de l'argent", a réagi le secrétaire général du club Fatih Isbecer auprès de l'agence DHA. "Et un an plus tard nous devrons tenir prêt notre plan pour disputer la Ligue des champions 2017-2018 (en cas de qualification européenne assurée deux années de suite, ndlr). Il n'est pas nécessaire d'être trop pessimiste." Galatasaray, où évoluent notamment le champion du monde allemand Lukas Podolski, le finaliste du Mondial-2010 néerlandais Wesley Sneijder et le gardien de but de la sélection uruguayenne, Fernando Muslera, a terminé troisième du groupe C de l'édition en cours de la C1, derrière l'Atletico Madrid et le Benfica Lisbonne. Reversé en Europa League, il a été éliminé par la Lazio Rome en 16es de finale jeudi (1-1, 3-1). Son entraîneur Mustafa Denizli a en outre démissionné mardi après seulement trois mois sur le banc du club stambouliote. Mi-janvier, l'UEFA avait annoncé que Hull City, le Panathinaïkos et le Sporting Lisbonne avaient respecté leurs obligations au titre du fair-play financier et ne faisaient plus l'objet de procédures, au contraire de Galatasaray. Le principe du fair-play financier est qu'un club ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions de l'UEFA.

