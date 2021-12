Granville-Marseille : les Marseillais sans Diarra ni Nkoulou

Michel a confirmé que Lassana Diarra, fatigué, ne figurait pas dans le groupe. Une volonté pour le coach olympien de le préserver. Même chose pour l'inamovible défenseur central Nicolas Nkoulou.

.@MichelGonzalez " Lass et Nkoulou ne seront pas dans le groupe non plus pour les préserver et éviter de trop forcer. " #USGOM #CDF