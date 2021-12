Granville-Marseille - Johan Gallon : "On va jouer notre chance à 2 000 %"

Natif de Caen et ancien joueur du Stade Malherbe de 1997 à 2001, Johan Gallon retrouve un stade qu'il connaît bien. Tout un symbole pour ce coach qui a pris les rênes de l'US Granville il y a deux ans et qui est de retour au stade d'Ornano pour ce match historique. "J'ai l'impression que je reviens chez moi. Je suis très heureux et très fier. Demain, il y aura toute ma famille avec ma grand-mère qui a 92 ans. Ça rend la fête encore plus belle."

Ce jeudi 3 mars, en quart de finale, l'US Granville jouera déjà son dixième match de Coupe de France cette saison. Son premier contre un club de Ligue 1, après avoir notamment éliminé des formations de Ligue 2 comme Laval et Bourg-en-Bresse. Mais pour Johan Gallon, hors de question de changer la préparation de ce match. "On n'a aucune chance si on passe sur l'individuel. On mise tout sur le collectif".

Dans sa causerie d'avant match, l'entraîneur manchois rappellera certainement à ses joueurs qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'Olympique de Marseille. Une approche psychologique d'autant plus intéressante à maîtriser que plusieurs éléments originaires du sud de la France composent le groupe granvillais. "Dès le tunnel, il faudra les regarder dans le blanc des yeux".

Johan Gallon est donc ambitieux, refusant de jouer ce match comme s'il fallait défendre pour faire un nul. Granville a beau évoluer quatre divisions en dessous, en CFA 2, contre la Ligue 1 pour Marseille, les Maritimes devraient respecter leurs principes de jeu habituels. "On sait qu'on est la plus petite équipe. On a une petite chance, et on va la saisir à fond."

Jamais dans l'histoire du football tricolore, une équipe évoluant en cinquième division est parvenue à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Granvillais viseront donc l'exploit, ce jeudi 3 mars à partir de 21 au stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.

