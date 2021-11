Cet événement permet de valoriser les savoir-faire des jeunes de moins de 23 ans, apprentis et élèves en formation professionnelle, dans une cinquantaine de métiers. Lors de la finale nationale des 41èmes Olympiades des Métiers à Paris en février dernier, la Basse-Normandie s’est distinguée en obtenant 7 médailles : 2 en or, 2 en argent et 3 en bronze.