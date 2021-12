M. Pokora part à l'aventure avec Mike Horn dans "Running Wild"

Après Michaël Youn, c'est au tour de M. Pokora de découvrir un endroit extrême et de se mesurer à la nature, avec Mike Horne, le célèbre aventurier que les téléspectateurs ont pu apercevoir dans "The Island" sur M6, dans la version française de "Running Wild with Bear Grylls".

Le tournage désormais bouclé, l'artiste s'est empressé de partager son ressenti avec ses abonnés Instagram. "Fin d'une expérience EXTRAORDINAIRE avec mon nouvel ami et GRAND homme @mikehornexplorer... Sûrement la plus intense de toute ma vie... RDV dans quelques mois pour voir ça sur M6", a-t-il déclaré dans un message accompagné d'une photo prise au coeur de la jungle.

Une expérience qui a changé le chanteur et l'a poussé a faire une pause et disparaître temporairement des réseaux sociaux. "En attendant je me retire pour quelques temps des réseaux sociaux, médias etc... Tout va bien... Je vais préparer la suite tranquillement. En sous-marin... Pour mieux revenir."