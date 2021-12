Guns n' Roses, LCD Soundsystem et Stone Roses : des groupes mythiques sur scène au printemps

Guns N' Roses

Axl Rose, Slash et Duff McKagan ont aussi prévu des retrouvailles. Le groupe participera au festival Coachella (les 16 et 23 avril). Le groupe partira également en mini-tournée à Las Vegas (8 et 9 avril) et à Mexico (19 et 20 avril). Les musiciens ne s'étaient pas produits ensemble depuis 1993.

http://www.gunsnroses.com/events



The Red Hot Chili Peppers



Les Red Hot Chili Peppers lanceront une grande tournée mondiale de 19 dates au printemps/été 2016. Elle débutera au Jazz and Heritage festival de la Nouvelle-Orléans le 24 avril. Elle passera ensuite par Moscou et Kiev et se terminera à Leeds, en Angleterre les 26 et 27 août.

http://redhotchilipeppers.com/tour



Radiohead



Le groupe sera à l'affiche de plusieurs festivals en 2016, à commencer par le Primavera Sound Festival de Barcelone le 3 juin. Ils iront aussi notamment à Lisbonne (NOS Alive), Berlin (Lollapalooza), Montréal (Music and Arts) et à Tokyo (Summer Sonic). Le groupe n'est pas monté sur scène depuis 2012.

http://www.wasteheadquarters.com/schedule

LCD SoundSystem



Le groupe new-yorkais LCD SoundSystem a annoncé au mois de janvier par le biais de Consequence of Sound un retour après 5 ans de séparation. Le groupe sera notamment à l'affiche du festival de Coachella en Californie (les 15 et 22 avril) et du Primavera Sound Festival de Barcelone le 2 juin. LCD SoundSystem partira ensuite en tournée mais les dates n'ont pas encore été communiquées. La dernière prestation scénique du groupe mené par James Murphy date d'avril 2011. Elle a eu lieu au Madison Square Garden de New York.

http://lcdsoundsystem.com/main/live-dj



The Stone Roses



Le groupe britannique Stone Roses a annoncé une tournée qui débutera à l'Etihad Stadium de Manchester les 15, 17, 18 et 19 juin. Les musiciens joueront ensuite au festival T in the Park de Perthshire (Écosse) le 8 juillet puis en Irlande à Marlay Park et finalement à Dublin le 9 juillet. Le seul concert nord-américain des Stone Roses aura lieu au Madison Square Garden new-yorkais, le 30 juin. La dernière prestation scénique américaine du groupe remonte à l'édition 2013 de Coachella.

http://www.thestoneroses.org/



The Pixies

Les Pixies entameront une tournée de 12 dates en 2016. Elle commencera à New York le 31 mars à l'occasion d'un concert hommage à David Bowie tribute au Carnegie Hall de New York. Le groupe se rendra ensuite à Lisbonne, au Luxembourg, à Dublin et à Berlin avant de terminer en beauté à Turin le 21 juillet.

http://www.pixiesmusic.com/new/