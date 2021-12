La desserte portuaire facilitera le transit entre l'A13 et Ouistreham

Il aura fallu 23 ans aux collectivités pour se mettre d'accord pour... 870 mètres de route. Et comme toutes les planètes institutionnelles naviguent désormais entre le centre droit et la droite, les compromis sont plus faciles à trouver. Le mois dernier, le Conseil régional a donné son accord pour assurer un tiers, soit 3,4 millions d'euros, du financement de la liaison inter-quartiers nord, désormais baptisée desserte portuaire, sur les communes de Colombelles et Hérouville Saint-Clair. "Maintenant, on va faire les choses vites, car la Normandie souffre d'un sous-investissement chronique, notamment en matière d'infrastructures routières", a fait savoir Hervé Morin, le président du Conseil régional de Normandie, lundi 29 février, lors d'une présentation du projet à la presse.

14 000 véhicules jour

"Cet axe va emprunter l'ancien site de la Société métallurgique de Normandie pour relier le rond-point de Normandial à la route départementale 402 qui longe le canal de Caen à la mer", indique Marc Potier, le maire de Colombelles. Cette desserte va soulager, plus au nord, la RD 226 qui fend sa commune en deux et qui est empruntée quotidiennement par plus de 14 000 véhicules, dont 8% de poids lourds.

Une fois livrée au printemps 2019, cet axe devrait également faciliter le transit entre la fin de l'A13 à Mondeville et la route qui file vers Ouistreham depuis Hérouville. "Trois objectifs : la mutation urbaine de la Presqu'île, le développement économique et la qualité de vie des habitants de Caen la mer et tout particulièrement ceux de Colombelles", estime pour sa part Joël Bruneau, président de la communauté d'agglomération. Les camions-citernes qui s'approvisionnent aux dépôts pétroliers de Mondeville n'auront également plus à prendre le cours Montalivet à Caen. Un progrès qui a su se faire attendre.

Bonus audio. Marc Potier, maire de Colombelles :