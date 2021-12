Tour de Normandie cycliste : la réunification a eu lieu il y a 36 ans

La 36e édition du Tour de Normandie cycliste aura une saveur particulière en cette première année de réunification de la région. "Ce rapprochement, nous l'avons fait dès l'épreuve inaugurale il y a 36 ans, mais après il est possible que cette union nous donne plus de visibilité et il est donc important qu'il existe une grande course en Normandie", estime Arnaud Anquetil, président de l'association organisatrice de l'épreuve.

144 coureurs

Et le circuit confirme son attrait sur la scène internationale. "Chaque année, l'épreuve révèle des jeunes qui se signalent quelques années plus tard dans les grands Tour", explique Daniel Mangeas, commentateur sportif spécialisé dans les courses cyclistes. Les organisateurs ont ainsi reçu 70 candidatures pour finalement ne retenir que 24 équipes originaires de onze pays. Pour la première fois, le prologue est organisé à Carentan qui par le passé avait déjà été ville-arrivée ou ville-départ. Lundi 21 mars, les 144 coureurs du peloton se lanceront donc pour un contre-la-montre de 6,4 km, avant de se retrouver entre Mondeville et Forges-les-Eaux, le lendemain pour la première étape.

"Sur le Tour de Normandie, l'une des difficultés a bien digérer, c'est la météo, sachant qu'à partir de la quatrième étape autour de Bagnoles de l'Orne, le circuit se corse, indique Arnaud Anquetil. Pour les gars qui veulent passer à l'échelon supérieur, il n'y a pas mieux que le Tour de Normandie."