Que pensent 80% des femmes au sujet des hommes ?

Selon les statistiques faites par Ok Cupid, les femmes ont des critères exigeants et les hommes un seul, celui du physique.

Tout d'abord les femmes, 80% des hommes sont moches selon ces dames !

Nous ne sommes pas attirants, certes mais vous trouvez quand même toujours chaussure à votre pied, comme Cendrillon... alors qu'on vous fait croire aux princes charmants, tous quasi Dieux du stade. Vous rêvez à de vrais beaux-gosses mais vous vous contentez malgré tout sans broncher d'un moche.

Pour ça deux possibilités : soit la femme s'adapte au marché, soit elle voit les qualités humaines, car "il n'y a pas que la beauté qui compte".

Comme toujours, les hommes, eux, sont plus restreints mentalement. Mais non, il ne faut pas nous en vouloir.

Pour nous les hommes, il y a un peu de tout dans ce monde de fou. Par contre, c'est vrai qu'on délaisse "les moins attractives" pour s'attaquer aux plus jolies.

Et vous devez le savoir, ces physiques parfaits se situent juste en dessous du top model...

Après difficile de ne pas amener l'estime de soi dans l'histoire. Vous en avez peut être fait l'expérience, fille ou garçon, quand on arrive à sortir avec plus beau que soit, ça nous valorise. Je dirais même que ça nous embellit. Par contre pour l'autre cas de figure, c'est un peu l'inverse. Quoi que, l'amour rend aveugle non ?