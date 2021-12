La Maison Tellier présente son 5e Album au Trianon à Sotteville-lès-Rouenle 8 mars

Co-fondé par Yannick et Sébastien en 2005, La Maison Tellier a défini un style bien à elle : une folk enrichie de références cinématographiques et littéraires piochant simultanément leur inspiration dans les compositions d’Ennio Morricone ou de Neil Young sur des textes inspirés et travaillés méticuleusement. Yannick et Sébastien alias Helmut et Raoul Tellier répondent à nos questions alors que le groupe part sur les routes pour la tournée.

D’où vous vient le nom du groupe et le pseudonyme de ses membres, les « faux » frères Tellier ?

« Il nous fallait des noms de super héros, s’amuse Helmut, des noms qui sonnent. Un peu par hasard nous avons pris le nom de la nouvelle de Maupassant et nous sommes devenus Raoul, Léopold, Alphonse, Alexandre et Helmut Tellier : les cinq frères de notre titre Cinq est le numéro parfait. Hormis le nom du titre, il n’y a pourtant aucun lien avec le texte de Maupassant. Ce qui nous a plus dans ces identités d’emprunt c’est l’idée de la famille recomposée que nous formons et l’aspect littéraire que l’on retrouve dans nos textes »

Helmut, c’est toi qui écris les textes. Dans Avalanche, quels sont les thèmes choisis ? Où puises-tu ton inspiration ?

« Je me livre beaucoup plus dans celui-là, j’y parle de femmes, de couple, de notre conception du monde. J’essaye d’imaginer des textes ni trop narratifs ni trop abscons de manière à ce que le sens ne s’épuise pas au bout de trois écoutes. Parmi mes sources d’inspiration on retrouve le livre Karoo de Steve Tesich, une vision ironique de la jet set qui m’a inspiré le titre 23h59 ou encore Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas qui m’a offert la première phrase d’Avalanche, le titre phare de l’album. »

Sébastien, quel est la couleur musicale de ce nouvel album ?

« C’est au Maroc que nous avons composé Avalanche, la dernière chanson de l’album, Taros porte le nom du vent qui balaye Essaouira. Pour moi, cet album conserve les odeurs et les couleurs de ce séjour et avec Beautiful again il transporte aussi un air marin. »

