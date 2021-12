Manche : une dernière naissance ce matin à Coutances

A partir de ce lundi 29 février, plus aucun accouchement ne se fera à Coutances. Les femmes devront se rendre à Saint-Lô.

Cherche gynécologue obstétricien

Samedi 27 février, 400 personnes se sont rassemblées dans l'après-midi place du Parvis à Coutances, contre la fermeture de la maternité de la clinique (Voir le reportage Tendance Ouest ICI). Des réunions se tiennent aujourd'hui, demain et mercredi pour mettre en œuvre les solutions proposées samedi.

Le collectif naître à Coutances lance une "petite annonce" pour trouver rapidement un gynécologue obstétricien.

"Maternité de Coutances dont les puéricultrices, sage femmes sont aux petits soins et auxquelles nous avons kidnappé les bébés, cherche gynécologue obstétricien à la compétence du docteur House, et si possible aussi beau que docteur Sheperd. Patientèle déjà conquise et Population infiniment reconnaissante."