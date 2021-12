Damas (AFP). Syrie: l'ONU livre de l'aide au troisième jour de la trêve

A Genève, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a jugé que la trêve tenait "globalement" même si "quelques incidents" ont été observés. Le groupe de travail chargé de surveiller la mise en oeuvre de la cessation des hostilités devait se réunir à partir de 14h00 GMT dans la ville suisse pour s'assurer que ces accrocs "ne se poursuivent plus et que la trêve continue", a expliqué M. Ban. La France avait demandé une réunion "sans délai" de cette instance à cause d'informations sur des raids aériens "contre des zones contrôlées par l'opposition modérée". Mettant à profit cette trêve sans précédent, à laquelle le régime de Damas et les rebelles ont souscrit mais qui exclut les groupes jihadistes, l'ONU a annoncé qu'elle porterait assistance dans les cinq prochains jours à 154.000 personnes dans des localités syriennes assiégées par des belligérants. D'après un responsable du Croissant-Rouge syrien, 10 des 51 camions d'aide qui doivent parvenir lundi à Mouadamiyat al-Cham, localité rebelle située au sud-ouest de Damas et encerclée par les forces du régime, étaient entrés dans la ville à la mi-journée. Selon Mouhanad al-Assadi, ils sont notamment chargés de produits de nettoyage, savons et couvertures fournis par l'ONU. - 450.000 personnes piégées - C'est la première fois qu'une aide humanitaire est livrée en Syrie depuis le début de la trêve mais l'ONU avait déjà envoyé des aides à deux reprises vers cette ville en février, ainsi qu'à d'autres localités assiégées. "Plus de 450.000 personnes sont actuellement prises au piège dans des villes et des villages de Syrie - et parfois depuis des années", a rappelé lundi à Genève le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein. "La nourriture, les médicaments et d'autres produits d'aide humanitaire d'urgence sont bloqués de façon répétée. Des milliers de personnes risquent de mourir de faim", a-t-il estimé. Lundi, des bombardements et des tirs limités ont entaché le cessez-le-feu, qui ne s'applique pas aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) et du Front Al-Nosra et dont l'application est compliquée par le fait qu'Al-Nosra est allié avec des groupes rebelles dans plusieurs régions syriennes. A l'aube, des rebelles ont tiré des roquettes sur la partie gouvernementale de la ville d'Alep (nord) et des avions russes ont bombardé une localité dans le sud de Hama (centre) où les rebelles sont pourtant majoritaires, selon l'OSDH. En visite au Koweït, le secrétaire général de l'Otan s'est dit "préoccupé" lundi par des violations de la trêve. "Il est important pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu", a affirmé Jens Stoltenberg, qui s'est aussi inquiété "du renforcement des capacités militaires de la Russie en Syrie". - 'On est sorti jouer' - Dix frappes aériennes ont par ailleurs touché la partie de la ville de Deir Ezzor (est) contrôlée par l'EI, d'après l'OSDH qui n'a pu fournir de bilan. Exclus de la trêve, les jihadistes peuvent être visés par l'aviation du régime et de son allié russe ou celle de la coalition internationale dirigée par Washington. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), le nombre de morts dans les zones hors du contrôle de l'EI a baissé drastiquement depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Au moins 40 civils, soldats et rebelles ont péri samedi et dimanche contre 144 vendredi, la veille de la trêve, d'après l'OSDH qui compile des bilans de plusieurs sources en Syrie depuis le début de la guerre. La Russie et les Etats-Unis se sont montrés prudemment optimistes sur l'avenir de la cessation des hostilités. "Les mesures principales ont été prises. Nous savions à l'avance que cela ne serait pas facile", a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Les obstacles sont nombreux mais c'est vraiment dans notre intérêt, et surtout dans celui du peuple syrien, de donner une chance à ce processus", avait reconnu la veille un haut responsable américain. Dans les grandes villes de Syrie, les habitants sont sortis dans les rues dimanche après une nuit paisible pour faire leurs emplettes, goûtant à un calme inhabituel. "Nos professeurs nous interdisaient avant d'aller dans la cour en raison des bombardements aériens mais aujourd'hui on est sorti jouer", a affirmé à l'AFP Ranim, une écolière de 10 ans dans le quartier rebelle de Boustane al-Qasr à Alep (nord). Cet accord de trêve est le premier de ce genre en cinq ans d'une guerre qui a fait 270.000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.

