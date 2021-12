The Voice saison 5: ce qu'il faut retenir des auditions à l'aveugle de ce samedi

Ces nouvelles voix qui ont bluffé les coachs



Talents de Florent Pagny

Ont rejoint son équipe ce samedi : Philippine, Mirella.

L’équipe du coach comprend ce soir 12 talents.



Talents de Zazie

Ont rejoint son équipe ce samedi : Lukas K. Abdul, Julie Morallès.

Légèrement à la traine, la chanteuse soutient 10 talents.



Talents de Mika

Ont rejoint son équipe ce samedi : Mélodie Pastor, Louisa-Rose, Dana.

Son équipe est désormais composée de 12 talents.



Talents de Garou

Ont rejoint son équipe ce samedi : Hadrien Collin, Lola Ba.

Le chanteur canadien est à la tête d’une équipe de 12 talents.



Les recalés de la soirée



Maag

Chanteuse de cabaret, elle n’en est pas à sa première scène, mais se présente sur celle de The Voice pour les Auditions à l’Aveugle afin de peut-être commencer une nouvelle vie. Avec sa voix rauque, elle a tenté le tout pour le tout avec Stop de Sam Brown, mais n’a pourtant pas su convaincre.



Romain Mackenzie

Originaire de la Nouvelle-Calédonie, le jeune homme espérait percer en s’éloignant de sa première formation gospel dans un chœur d’église. Samedi soir, il interprétait Stole the Show de Kygo.



Aurel

Malgré une performance vocale parfaite, le jury n’a pas été comblé par la voix de ce jeune homme, établie sur le titre de Tina Arena, Je m’appelle Bagdad. Selon Zazie, cette prestation était plutôt digne "de l’univers de comédie musicale".



Nicolay

Ce soir, il chantait La bombe Humaine de Téléphone. Mais le jeune homme n’a pas su convaincre les coachs de se retourner pour lui. "Il y a une déconnexion entre qui tu es et ta voix" lui explique Mika, qui regrette un trop plein d’excentricité, au détriment de la simplicité, tout comme Zazie et Garou.