Tendance Sports : Le REPLAY de la spéciale Challenger Cherbourg-La Manche !

Revivez votre émission Tendance Sports de ce dimanche 28 février, en direct du complexe Chantereyne pour la cloture du Challenger Chebrourg-La Manche de tennis. Au menu, du foot avec la préparation de l'US Granville avant l'OM, les résultats du foot normand, l'US La Glacerie Basket et son président invités en plateau et évidemment, Alain et Anthony Thiebot, organisateurs heureux du Challenger !