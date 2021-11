"Les Experts" reste la série la plus regardée dans le monde.

Pour la deuxième année consécutive, Les Experts décroche le titre de la série la plus regardée au monde. 65,3 millions de téléspectateurs en 2010 lui ont valu de remporter le Prix de l'audience TV internationale, remis lors du 51ème festival de Monte-Carlo qui s'est terminé vendredi. Les enquêtes de la police scientifique de Las Vegas ont une fois de plus été préférées à celles de l'équipe de Miami et des diagnostics du Dr House. Notez l'important écart avec les autres grandes séries américains comme Desperate Housewives qui a été vue par 45,2 millions de personnes ou encore Amour, gloire et beauté vue par 21,8 millions de téléspectateurs.

Nicolas Canteloup, l'imitateur de France 2 qui sévit depuis de nombreuses années aux côtés de Michel Drucker, devrait arriver à la rentrée sur TF1 dans un programme court présenté par Nikos Aliagas. Pendant 5 minutes et en public, Nicolas Canteloup parodiera l'actualité durant toute la campagne présidentielle.

Parmi les potentiels remplaçants de Zemmour et Naulleau chez Ruquier, de nouveaux noms font leur apparition. Nous évoquions déjà mercredi dernier les noms d'Audrey Pulvar, Christine Bravo ou d'Edwy Plenel, mais depuis quelques jours, des rumeurs circulent concernant Jean Jacques Bourdin et Elisabeth Lévy. Bourdin est journaliste sur la chaine BFMTV et n'a pas peur d'affronter les politiques. Il aime la polémique et pourrait correspondre au profil recherché par Laurent Ruquier. Même chose pour Elisabeth Lévy, elle aussi journaliste et régulièrement invitée dans les débats politiques pour sa grande gueule. Qui rejoindra Laurent Ruquier pour "on n'est pas couché" ? Réponse prochainement.

La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est le téléfilm diffusé par France 2 ce soir et intitulé « V comme Vian ». Certaines scènes ont été tournées dans le véritable appartement de Boris Vian, cité Véron, près de Pigalle à Paris, où il vécut entre 53 et 59 ans. Tout y est conservé en l’état : son lit, sa guitare, ses livres, les meubles qu’il avait lui-même fabriqués… c'est à découvrir à 20h35 sur France 2.