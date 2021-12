Hollywood (Etats-Unis) (AFP). Alicia Vikander primée lors d'Oscars teintés de polémique sur la diversité

A 27 ans, l'actrice suédoise, l'une des grandes révélations de l'année passée, en robe bustier jaune brodée d'argent, a été honorée pour son incarnation poignante de Gerda Weneger, épouse de la pionnière transgenre Lili Elbe. En venant chercher sa statuette sur la scène du Dolby Theatre, elle a rendu hommage à son partenaire à l'écran Eddie Redmayne, oscarisé l'an dernier: "Merci d'avoir été le meilleur partenaire possible, tu as amélioré mon jeu". Pour le trophée de la meilleure actrice, Brie Larson, en vaporeuse robe bleu roi, est donnée gagnante par les pronostiqueurs grâce à son rôle de mère séquestrée dans "Room". "Spotlight", sur le scandale des prêtres pédophiles dans l'Eglise, et "The Big Short: Le casse du siècle", sur la crise financière, ont raflé respectivement le prix du meilleur scénario original ou adapté d'un livre. Les deux longs-métrages sont en lice pour le meilleur film de l'année, pour lequel "The Revenant" est également candidat. Cette fresque de survie et vengeance d'Alejandro Iñarritu affiche 12 nominations, dont meilleur réalisateur et meilleur acteur pour son interprète Leonardo DiCaprio. Les devins d'Hollywood sont d'accord: c'est son année. Dans "The Revenant", l'acteur de 41 ans donne une interprétation viscérale du légendaire trappeur Hugh Glass, laissé pour mort par des équipiers qui le trahissent et tuent son fils. - Entrer dans l'Histoire - Pour ce rôle, "Leo" a escaladé des montagnes avec de lourdes fourrures sur le dos, s'est baigné dans des rivières glacées et a dévoré du foie de bison cru. Le genre de performance dont raffole l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses statuettes. S'il est autre chose que l'Académie adore, ce sont les come-backs, comme celui de Sylvester Stallone. Le roi des films d'action, dont l'image s'était ringardisée ces dernières années, est pressenti pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa septième incarnation du personnage de boxeur Rocky Balboa, dans "Creed: l'héritage de Rocky Balboa". Iñarritu pourrait entrer dans l'Histoire d'Hollywood: si "The Revenant" emporte l'Oscar du meilleur film après "Birdman" l'an dernier, il deviendra le premier cinéaste à voir ses ?uvres consacrées deux années de suite. Si le Mexicain est sacré meilleur cinéaste pour la deuxième année de suite, il ne serait que le troisième à avoir réussi ce doublé, après John Ford et Joseph Mankiewicz. Le fil rouge de la cérémonie restait la virulente polémique sur le manque de diversité à Hollywoood. Pour la deuxième année de suite, les 20 acteurs finalistes aux Oscars sont blancs. Le maître de cérémonie, l'humoriste américain Chris Rock, n'y est pas allé de main morte. Introduisant "la cérémonie des Oscars, également connue comme les prix des gens blancs", il a plaisanté: "s'ils nominaient les présentateurs, je n'aurais même pas ce travail!". "Si vous voulez plus de Noirs, il faut juste créer des catégories pour les Noirs", a poursuivi l'humoriste sur un ton acide. Plus sérieusement, il a martelé: "Nous. Voulons. Des opportunités. Nous voulons que les acteurs noirs bénéficient des mêmes opportunités". La présidente de l'Académie Cheryl Boone Isaacs, elle-même Afro-américaine, a assuré sur la chaîne ABC que l'organisation avait conscience de sa "responsabilité" et travaillait vers une plus grande ouverture aux femmes et minorités ethniques. De grandes noms d'Hollywood ont boudé la cérémonie, à l'instar du réalisateur Spike Lee et du couple d'acteurs Will Smith et Jada Pinkett-Smith, épinglés au passage par Chris Rock. Beaucoup de vedettes afro-américaines ont participé par ailleurs dimanche à une autre célébration qui prenait la tournure de contre-Oscars: une levée de fonds pour les victimes du scandale de l'eau contaminée à Flint (nord), qui touche démesurément des quartiers noirs défavorisés. Les espoirs de la France reposent sur "Mustang", ode à la liberté sur cinq jeunes filles d'un village de Turquie. Le film de Deniz Gamze Ergüven, qui a triomphé aux Césars --les prix du cinéma français--, aura toutefois face à lui le magnifique et crépusculaire "Fils de Saul", un autre premier film du Hongrois Laszlo Nemes, sur les juifs forcés de travailler dans les chambres à gaz.

