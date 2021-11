Près de Condé-sur-Noireau, un coup de perceuse en guise de défense

Quelques mots sont échangés et rapidement, la situation s'envenime. Le bricoleur est poussé au sol, chute, et, en se relevant, porte un coup de perceuse qu'il tenait à la main à son comparse. Lequel se met à saigner abondamment de l'arcade sourcilière. Bilan : plusieurs points de suture.

Mercredi 24 février, devant le Tribunal de grande instance de Caen, sans surprise, le débat est stérile : « Je l'ai poussé pour montrer que j'étais là, il faisait semblant de ne pas me voir. » « Je me suis défendu, mais pas avec la perceuse qui était tombée au sol, mais à coups de pieds et de poings. »

Quant aux autres personnes présentes, leurs témoignages divergent tout autant.

Par le passé, le prévenu à la perceuse avait déjà été jugé par le tribunal pour enfant pour violence. Il écope finalement de 105 h de travail d’intérêt général à exécuter dans les 18 mois, faute de quoi ce sera un mois de prison ferme. Il doit également dédommager sa victime de 600 euros.