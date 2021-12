Granville en Coupe de France (6/10) : l'art de la maîtrise à Saint-Nazaire

Il y a des matchs qui ne sentent pas bon. Ce 6 décembre pour ce 8e tour, Granville débarque à Saint-Nazaire qui évolue certes en Division d'honneur mais qui ne semble plus à un exploit près pour poursuivre son aventure en coupe. "J'étais persuadé que l'USG allait s'arrêter là", évoque Sylvain Letouzé, consultant sport pour Tendance Ouest. A Saint-Nazaire, Granville joue devant 4 000 personnes. Il y a tellement de monde que la partie débute avec un quart d'heure de retard, le temps que tous les spectateurs entrent dans l'enceinte.

Mais malgré cette pression, l'USG fait rapidement valoir sa supériorité hiérarchique. Logiquement Thomas Vauvy ouvre le score peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 28e). C'est déjà son cinquième but dans l'épreuve. Plein de maîtrise, les Granvillais ajouteront une deuxième réalisation par Antoine Péron (66e), scellant leur victoire. Le milieu de terrain manchois sera même expulsé cinq minutes plus tard, mais l'USG restera solide pour préserver sa cage inviolée dans cette rencontre. "On a vraiment fait preuve d'une grosse maîtrise et c'est très encourageant pour la suite", assure alors Johan Gallon à la sortie des vestiaires. La suite s'annonce coriace puisque cette fois, Granville va se retrouver dans la peau du petit en se voyant proposer une formation de Ligue 2, Laval.

Les buteurs granvillais : Vauvy, Péron

Maxence Gorréguès et Sylvain Letouzé