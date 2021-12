Granville en Coupe de France (5/10) : le grand départ face à Dives

A puiser dans les souvenirs du groupe granvillais sur le parcours effectué jusque là en Coupe de France, ils sont nombreux à mettre ce match du 7e tour contre Dives, un peu à part. Pour le coach Johan Gallon, "c'est peut-être véritablement là que notre parcours a commencé. C'est en tout cas après cette victoire qu'on a commencé à sentir un engouement important derrière nous à Granville".

Ce samedi 14 novembre et pour la première fois depuis le début de la compétition, l'USG défend ses chances à domicile au stade Louis Dior. Et à nouveau, les Granvillais se voient proposer une équipe évoluant en Division d'honneur, la seule encore en lice dans ce qui constituait la Basse-Normandie. "Dans l'ensemble, on ne peut pas négliger le fait qu'on a toujours eu un tirage au sort favorable et notamment sur ce coup là, puisque s'il avait fallu aller jouer au stade Heurtematte, ça aurait peut-être été une autre histoire."

En première mi-temps, les Maritimes dominent totalement les débats, se procurant cinq grosses occasions. Mais à la mi-temps, ils ne mènent que d'un but. Déjà buteur en première période, Thomas Vauvy remet le couvert en seconde, à l'entrée du dernier quart d'heure (2-0). En face, Dives n'a que peu d'opportunités de marquer, mais aurait pu ouvrir le score rapidement dans ce match, si Léo Trégoat n'avait pas butté sur Clément Daoudou. Granville est qualifié pour le 8e tour !

Les buteurs granvillais : Vauvy (2)



Maxence Gorréguès et Sylvain Letouzé

A lire également :

Episode 1 - Festival offensif pour la première

Episode 2 - Le piège virois

Episode 3 - La porte était proche à Mondeville

Episode 4 - Cherbourg chahute Granville