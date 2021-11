À Petit Quevilly, Lou-Anne Bréant est meilleure majorette de France

Du haut de ses treize ans, Lou-Anne Bréant peut déjà se targuer d'être la meilleure majorette de France. La jeune fille de Petit-Quevilly a en effet remporté en novembre dernier un titre de championne de France en solo catégorie Excellence 3 de cette discipline qu'elle pratique depuis cinq ans au Réveil Quevillais. "J'ai aussi un titre en duo" précise Lou-Anne. "Mais je préfère les solos car je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour y arriver, seul mon travail compte".

Dur d'être majorette

Un caractère affirmé pour la jeune fille qui doit surmonter ses problèmes cardiaques pour briller dans cette discipline beaucoup plus dure qu'il n'y paraît. "Les majorettes, ce n’est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir à la télé. C'est une vraie danse rythmique avec aussi des figures de gymnastique" tient-elle à souligner. En effet, derrière les costumes à paillettes et les impressionnants jetés de bâton, les majorettes accomplissent des séries de mouvements parfois acrobatiques. "On est notées sur notre technique et la précision de nos gestes. Une main un peu trop serrée sur le bâton peut nous coûter des points" détaille la majorette.

Il faut donc une discipline de fer pour progresser. "Elle a trois entraînements par semaine, quand ce n'est pas plus juste avant les compétitions", glisse son père Olivier. Pas de quoi décourager Lou-Anne qui entend bien poursuivre dans cette voie. "Plus tard, j'aimerais bien être capitaine ou pourquoi pas monitrice nationale" envisage-t-elle. Et gare à celui qui voudra lui mettre des bâtons dans les roues !