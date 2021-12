Les Fréro Delavega au Zénith de Rouen

Des ombres et des lumières possède le charme désuet d'une balade en bord de mer, bercée d'embruns et de vents marins, de houle et de ressac. C'est un petit bijou hors du temps qui invite au voyage intérieur, et une bouffée d'air iodé revigorante et rafraîchissante. Jérémy Frérot et Florian Delavega ont le goût des mots simples qui sonnent et résonnent, des petits airs auxquels on s'attache, des rengaines douces comme une caresse et des comptines légères comme un souffle. Fréro Delavega trace un chemin pavé de tendresse et de beaux sentiments : il fait bon se perdre dans ces ombres et ces lumières.

Pratique. Samedi 27 février à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 31 à 39€. www.francebillet.com