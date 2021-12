850.000 personnes sont diagnostiquées en France avec la maladie d'Alzheimer. Mais avec l'entourage de ces malades, ce sont 3 millions de personnes qui sont directement concernées.

Des aidants qui consacrent bien souvent exclusivement tout leur temps à s'occuper du malade.

Le but de l'association est d'apporter réconfort et soutien à tous ces aidants, et de leur faire prendre conscience qu'ils doivent se garder du temps pour eux. Des aides existent pour cela. L'association dispense aussi des formations. Étienne Trouplin, président de France-Alzheimer-Orne :

France-Alzheimer-Orne ouvre un bureau à Alençon

A partir du 1er mars 2016 , le bureau de France-Alzheimer-Orne sera situé dans les locaux de la MSA, boulevard du premier chasseur, à Alençon.

Plus d'infos. france.alzheimer.61@gmail.com ou www.francealzheimer-orne.org