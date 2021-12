A Hérouville, le théâtre pour former les futurs enseignants

C'est un peu le monde à l'envers. A l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, basé à Hérouville Saint-Clair, de futurs professeurs jouent. "Mais attention, c'est très sérieux, présente Sam Badri qui dispense la formation. Le théâtre est une source formidable pour travailler sa capacité de réaction face à l'inattendu, tout particulièrement dans une salle de classe".

De l'autre côté de la barrière, les enseignants en dernière année de formation, encore élèves quelques jours par semaine, ne sont pas tous captés par ce cours inédit. Mais ils sont nombreux à en voir l'intérêt. "Ça nous pousse à se faire violence, à prendre confiance en soit, à donner plus de crédit à ce que l'on dit, et ce quelque soit la situation", estime Aurélie, actuellement en alternance dans une école de Trouville-sur-Mer. Et Sam Badri aiment à multiplier les contextes : un élève qui refuse d'appliquer une consigne, une directrice qui demande des comptes à un enseignant qui aurait frappé un enfant, des parents peu attentifs... "Avec ce cours, on se rend compte que le théâtre peut désamorcer des situations de tension", opine Isabelle qui enseigne elle à Vire.