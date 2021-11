Granville en Coupe de France (2/10) : le piège virois

Après avoir sorti Thury-Harcourt (DSD) au troisième tour, les Granvillais se voit proposer une équipe de Division d'honneur, Vire, samedi 26 septembre. Les Manchois arrivent en confiance au stade Pierre Compte, d'autant qu'ils sont toujours invaincus en CFA 2.

Si les visiteurs ouvrent rapidement la marque, ils ne parviendront pas à garder leur cage inviolée bien longtemps. "Je me souviens d'un match courageux de la part de nos gars, souligne Christophe Lécuyer, président de l'Association du football virois. On a su tenir le 1-1 sur toute la deuxième mi-temps, ce qui avait rendu nos joueurs assez fiers, à juste titre". De leur côté, les Granvillais peuvent, à la fin du temps réglementaire, logiquement nourrir des regrets de ne pas avoir su profiter de plusieurs occasions dangereuses dans le camp adverse.

Mais les hommes de Johan Gallon se montrent plus réalistes en prolongations, marquant par deux fois (1-3). "Sur l'ensemble de la rencontre, la qualification granvillaise n'est pas illogique. Les exploits qu'ils ont fait depuis, on n'aurait pas pu les faire. Et c'est une belle fierté d'avoir été éliminé par un quart de finaliste de Coupe de France ! Et peut-être mieux s'ils battent Marseille", conclut le président virois.

Les buteurs granvillais : Vauvy, Lambard, Coutant

Maxence Gorréguès et Sylvain Letouzé

