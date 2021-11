Eindhoven (Pays-Bas) (AFP). Ligue des champions: l'Atletico Madrid domine le PSV mais sans marquer

Finaliste de la C1 en 2014 et actuel dauphin du FC Barcelone en Liga, l'Atletico et sa défense de fer abordaient ce 8e de finale aller dans la peau du favori. Et les hommes de Diego Simeone ont fait honneur à ce statut en monopolisant le ballon. Mais si les Madrilènes, dominateurs, ont sans cesse montré leur intention de marquer ce but si important à l'extérieur, la défense du PSV a résisté. Le gardien Jeroen Zoet et ses équipiers ont plié à de nombreuses reprises, sans jamais rompre. Antoine Griezmann a bénéficié de la plus franche occasion de but. Mais lancé vers le but néerlandais, l'international français a perdu son duel face au gardien Jeroen Zoet à la demi-heure. Les Colchoneros attendent donc toujours le réveil de Griezmann, qui n'a marqué qu'un seul but sur ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues. Son nul contre Villarreal (0-0) ayant compromis ses chances de déboulonner les Catalans sur la scène nationale, la formation de Diego Simeone a visiblement jeté toutes ses forces dans la bataille européenne. Et bien que privée de Yannick Ferreira Carrasco et de Tiago, blessés, les Madrilènes ont été bien plus inspirés que leurs hôtes, orphelins eux de leur capitaine et buteur Luuk de Jong, suspendu. En deuxième période, la domination espagnole a été plus évidente encore. En vain, face à un PSV qui retrouvait les 8e de finale pour la première fois depuis 2009 après avoir notamment devancé Manchester United en phase de poules. L'équipe de Philipp Cocu a misé sur les contre-attaques. Mais l'organisation madrilène ne lui a pas permis de se créer de véritables chances de but. Et l'exclusion de Gaston Pereiro pour un mauvais geste (coup de coude) à vingt minutes du terme n'a rien arrangé.

