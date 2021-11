Carnaval étudiant : Ville et université de Caen dos à dos

Mardi 23 février, l'université publiait un premier communiqué où elle s'irrite de l'attitude de la municipalité caennaise. Elle rappelle qu'elle ne met pas à disposition le Campus 1 comme point de rassemblement et de départ du défilé du Carnaval étudiant ce 8 mars, et dénonce que la mairie entretienne le doute à ce sujet. L'établissement estime aussi que la date retenue est "inopportune au regard des conditions météorologiques prévisibles" et du peu de temps disponible à la bonne organisation du carnaval, qui pourrait rassembler quelque 30 000 étudiants.

Après cette première saillie, c'est au tour de la ville de Caen de répondre ce mercredi matin de façon cinglante. Cette dernière dit s'étonner "du positionnement incompréhensible de l’exécutif de l’Université"... "Son choix de pratiquer la politique de la chaise vide lui appartient mais soulève quelques interrogations sur sa motivation", continue la collectivité. "Ce choix ne remet absolument pas en cause la tenue du carnaval le 8 mars prochain", conclut-elle.