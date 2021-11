R'An, les Princes de l'Amour et vos sorties club ce 27 février

Il a mixé les aftershow et les premières parties de Rihanna et Akon, DJ R'An est au Palais à Caen ce soir dans le cadre de la tournée « Dame Reggaeton Tour » avec Lucenzo.

Michael et Anthony de l'émission « les Princes de l'Amour » sont au Koncept à Lessay pour une séance photos et dédicaces.

Au Milton à Baudre c'est la soirée Disco Milton qui a battu des records avec son chef d'orchestre Danny Wild, l'ex DJ rédisent du Queen de Paris et des célèbres soirées Disco Queen. Au programme, de la Funk et les hits des 80's. Des danseuses des discos Queen de Paris et un max de kdos toute la soirée !

C'est la « Pink Party » à l'Apocalypse New à Hambye, de rose vêtu vous devrez être, reservez votre navette, le contact sur la page Facebook de votre club.

Les anniversaires du mois sont fêtés ce soir à l'Agrion au Moulin de Ver avec jusqu'à 6 entrées offertes et une bouteille aux natifs du mois avant 1h.

Au Bayokos à Alençon c'est « la nuit des super héros », ils seront tous au rendez-vous (Iron Man, Captain America, Superman...) avec une déco spéciale, des stripteaseuses, stand photo, des canons à CO2 et la champagne shower !