20% des Français ne se douchent pas tous les jours !

Selon un sondage BVA, on apprend ce matin que 20% des Français zappent la douche quotidienne et se contentent de se laver un jour sur deux !

Pire, 3,5% des sondés ne prennent qu'une douche par semaine. Des chiffres qui ne vont pas faire taire les rumeurs sur notre mauvaise hygiène. Heureusement, 12% sauvent l’honneur et prennent au moins deux douches par jour.

Le lavage des mains, qui devraient être particulièrement soignées, est lui souvent mis de côté.

Comme l'explique l'enquête, leur lavage régulier "n'est pas toujours une priorité pour les Français". Ils sont tout de même 12,5% à ne pas se les laver en sortant des toilettes, bonjour les microbes...

Avant de passer à table, les choses se gâtent. "Lave-toi les mains avant de manger", une leçon que beaucoup ont oublié : un Français sur cinq ne se lave pas les mains avant le repas.

Et ils sont encore plus nombreux chez les jeunes... alors que la palme revient aux personnes âgés, les plus méticuleuses dans ce domaine.

Quant au bain, c'est une habitude qui se perd. L'étude révèle que seuls 18% des Français en prennent un une fois par semaine.