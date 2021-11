Rome (AFP). Italie: Naples manque l'occasion et laisse la Juventus en tête

Au tout début de cette journée étalée sur quatre jours, la Juventus, leader, avait été en effet tenue en échec 0-0 à Bologne, qui mettait ainsi fin à l'incroyable série de 15 victoires consécutives des hommes de Massimiliano Allegri. Avec un succès lundi, Naples aurait donc récupéré les commandes, mais le nul concédé face au Milan laisse les positions figées: la Juve reste devant, pour un point. Naples a pourtant nettement dominé la partie, surtout la première période, et avait même ouvert le score sur une frappe d'Insigne détournée (39e). Mais l'avantage de l'équipe de Maurizio Sarri (expulsé en seconde période) n'a tenu que cinq minutes. Juste avant la pause (44e), Bonaventura égalisait en profitant d'une mauvaise inspiration de Koulibaly, le défenseur central évoqué dimanche par Didier Deschamps comme possible renfort pour les Bleus alors qu'il joue pour le Sénégal. Naples a encore eu les meilleures occasions en seconde période avec notamment un poteau de Mertens (67e) et une frappe à côté de Higuain (81e), muet depuis deux matches. Mais Milan, qui confirme sa bonne forme (trois victoires et quatre nuls lors des sept dernières journées), aurait pu l'emporter aussi, avec des occasions signée Niang (85e) et Honda (89e). Les rossoneri restent 6e. Derrière les deux leaders, tous les candidats à la troisième place, qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions, se sont imposés. C'est pour l'instant la Fiorentina qui occupe la place, cinq longueurs derrière Naples. Dimanche, les joueurs de Paulo Sousa se sont difficilement imposés 3-2 à Bergame face à l'Atalanta lors d'un match à rebondissements. Dimanche également, l'AS Rome a su surmonter le psychodrame Totti pour décrocher une cinquième victoire consécutive, en écrasant une très faible équipe de Palerme (5-0). Ecarté par son entraîneur Luciano Spalletti, Totti a vu des loges les doublés de Dzeko et Salah et le but de Keita. La Roma s'accroche, à deux points seulement de la Fiorentina. Encore deux longueurs derrière, on trouve l'Inter Milan à la cinquième place. Après deux mauvais résultats, l'équipe de Roberto Mancini s'est bien relancé samedi avec un net succès 3-1 contre la Sampdoria Gênes. Résultats de la 26e journée du Championnat d'Italie de football. Vendredi Bologne - Juventus 0 - 0 Samedi Hellas Vérone - Chievo Vérone 3 - 1 Inter Milan - Sampdoria Gênes 3 - 1 Dimanche Torino - Carpi 0 - 0 Genoa - Udinese 2 - 1 Atalanta Bergame - Fiorentina 2 - 3 Sassuolo - Empoli 3 - 2 Frosinone - Lazio Rome 0 - 0 AS Rome - Palerme 5 - 0 Lundi Naples - AC Milan 1 - 1

