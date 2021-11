Richard Ashcroft annonce un nouvel album solo

A cette occasion, le musicien a dévoilé un morceau "This Is How It Feels".

L'opus évoquerait des "événements personnels et mondiaux ayant pris un tournant sombre, pour mener vers une urgence et à un assainissement de l'esprit", d'après le chanteur.

Il y sera question de la guerre en Syrie, des Printemps arabes et de la mort d'un ami proche.

Il s'agit de son premier album depuis 2010, où il avait sorti "United Nation of Sound".

Sortie prévue le 20 mai prochain.

La tracklist de l'album :

'Out Of My Body'

'This Is How It Feels'

'They Don't Own Me'

'Hold On'

'These People'

'Everybody Needs Somebody To Hurt'

'Pictures Of You'

'Black Lines'

'Ain't The Future So Bright'

'Songs Of Experience'