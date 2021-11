The Voice: les moments marquants de la quatrième session des auditions à l'aveugle

De belles découvertes, des voix surprenantes, des talents qui mettent le feu sur scène et des coachs prêts à tout pour avoir les faveurs des candidats : voici en résumé le cocktail détonnant du quatrième épisode des auditions à l’aveugle de The Voice diffusé ce samedi soir sur TF1. Une émission qui a une nouvelle fois fait le plein de belles voix.

Les talents gagnés par Garou

Le chanteur québécois a fait de jolies prises ce samedi soir, et ce dès les premières auditions de la soirée. Avec ses compliments et ses douces paroles, il a réussi à attirer dans son équipe Akasha qui a repris avec sa voix puissante Bang Bang de Nancy Sinatra. Et ce au nez et à la barbe de Florent Pagny. Deuxième candidat, et deuxième talent, gagné par Garou : Alexandre, en troisième année d’anglais. Il a fait ses premiers pas en public de la plus belle des manières. En reprenant Hallelujahde Leonard Cohen, il a vu les quatre fauteuils se retourner devant lui, mais a choisi de travailler avec le coach québécois. Garou a complété son équipe avec un troisième talent : Clyde, un paniste de jazz qui a brillé grâce à Let’s Get in On de Marvin Gaye.

Les talents gagnés par Florent Pagny

Le baryton compte désormais dans son équipe un rockeur qui n’a rien à envier à Bono. C’est d’ailleurs avec un titre de U2, With or Without You, que François Micheletto a fait buzzer Florent Pagny, le seul à croire en cette voix puissante. Deuxième recrue de la soirée pour le chanteur : Khady. Buzzée également par Garou, la jeune femme qui a repris It’s a Man’s, Man’s World de James Brown a choisi de continuer l’aventure avec le coach qui trouvait pourtant qu’elle avait "un vibrato trop prononcé."

Les talents gagnés par Mika

Mika a réussi à rafler l’un des plus beaux talents de la soirée : Mauranne. Cette dernière, qui a chanté derrière un rideau blanc, a enflammé les quatre coachs avecLean On de Major Lazer. Alors que le public lui crie de choisir Garou, la jeune femme a opté pour l’interprète de Grace Kelly. C’est pour "sa différence et son excentricité" que Mika a été choisi par Tamara, buzzée par les quatre coachs grâce à sa reprise envoûtante de Knockin’ on Heaven’s Door.

Les talents gagnés par Zazie

Belle prise pour Zazie. La seule femme installée sur le fauteuil des coachs a ajouté à son équipe Antoine. A 18 ans seulement, le jeune homme a réussi à séduire trois coachs sur quatre – Garou est le seul à ne pas s’être retourné. Pour décrocher le oui de MB14, imitateur, chanteur et beatboxer, Zazie a dû batailler sec contre Mika et Garou. Mais le jeune homme, qui a surpris avec sa reprise de Gangsta’s Paradise de Coolio, a préféré Zazie pour "voguer au-dessus de l’océan de la musique".

Les recalés de la soirée

Malgré une jolie voix, Lisa Mary, qui a repris Paris-Seychelles de Julien Doré, n’a pas séduit de coach. "La chanson ne t’a pas aidée", a avoué Zazie tandis que Garou a évoqué un "manque d’expérience."



Naomie restera le gros regret de la soirée pour Mika et Florent Pagny. Alors qu’ils ne se sont pas retournés sur le chant hébraïque traditionnel entonné par la jeune comédienne, ils s’en sont mordus les doigts ensuite. "Si j’avais vu ton visage et ton âge, il y aurait de la lumière blanche devant moi", avoue d’ailleurs Mika.



Ancienne infirmière, Delphine Mailland n’a pas réussi à récolter un buzz avec sa reprise de Nantes de Barbara.

