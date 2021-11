Suva (Fidji) (AFP). Le bilan du cyclone Winston aux Fidji s'aggrave: 20 morts

Winston, qui était accompagné de vents soufflant jusqu'à 325 km/h, a rasé dans la nuit de samedi à dimanche des dizaines de maisons, détruit des infrastructures et contraint des habitants terrifiés à se réfugier dans des centres d'évacuation d'urgence. Des photos prises par avion montrent des villages détruits. "Les images venant des évaluations aériennes des zones touchées fendent le coeur et ne laissent aucun doute sur la férocité de ce cyclone", a déclaré la coordinatrice de l'ONU pour les Fidji, Osnat Lubrani. "Avec cet impact catastrophique, il est clair que les Fidji font face à une longue convalescence". Winston est le seul cyclone de catégorie 5 à avoir jamais touché les Fidji, un archipel mélanésien très dépendant du tourisme où vivent 900.000 habitants. Le bilan est de 20 morts, a déclaré le directeur de l'Agence nationale chargée de la gestion des catastrophes, Akapusi Tuifagalele. Le bilan augmente à mesure que les communications avec les îles les plus isolées sont rétablies. "Il pourrait s'aggraver car la police tente encore d'obtenir des confirmations concernant des personnes portées disparues", a dit M. Tuifagalele. "Compte tenu de la force de la tempête et des images que nous avons vues pour l'instant, nous avons bien peur que le bilan des morts ne cesse de monter et que des centaines de personnes n'aient assisté à la destruction de leurs logements et de leur gagne-pain", a déclaré la directrice régionale pour le Pacifique d'Oxfam, Raijeli Nicole. Les touristes pris au piège par le cyclone commençaient lundi à quitter l'archipel avec la reprise des vols après une suspension de deux jours. L'Australie a annoncé un programme d'aide de cinq millions de dollars australiens (3 millions d'euros) sous forme en particulier de vivres et d'eau potable. La Nouvelle-Zélande a augmenté son aide à 2,2 millions de dollars néo-zélandais (1,3 million d'euros) et dépêché sur place un C-130 chargé de vivres.

