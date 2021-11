Paris (AFP). Ligue 1: Marseille arrache le nul contre Saint-Etienne

Batshuayi, sorti du banc dans le dernier quart d'heure à la place de Fletcher titularisé, a égalisé de la tête sur coup franc (90e+4), répondant à l'ouverture du score de Monnet-Paquet peu avant (85e), alors que l'OM était réduit à dix pendant la dernière demi-heure après le carton rouge direct reçu par Nkoulou. Les Marseillais montent au moins provisoirement d'un cran, à la 10e place, mais enchaînent un onzième match d'affilée sans victoire à domicile en L1. Les Verts, eux, ratent l'occasion de s'imposer au Vélodrome pour la première fois en championnat depuis 1979 et surtout de monter sur le podium, et restent donc 4e, devancés à la différence de buts par Nice. Ils peuvent être dépassés par Lyon s'il bat Lille en soirée. Le PSG, qui doit annoncer sa décision dans l'affaire Aurier lundi, avait disposé de Reims samedi (4-1) et ainsi bien enchaîné après sa victoire en Ligue des champions (2-1 contre Chelsea mardi). Le leader parisien compte toujours 24 points d'avance sur son premier poursuivant, Monaco, vainqueur de Troyes (3-1). Restent à jouer dimanche Caen-Rennes (17h00) et Lille-Lyon (21h00), sachant que le match Bastia-Nantes a été reporté au 9 mars en raison du contexte actuellement tendu en Corse. Résultats de la 27e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Bordeaux - Nice 0 - 0 samedi Paris SG - Reims 4 - 1 Lorient - Guingamp 4 - 3 Monaco - Troyes 3 - 1 Angers - Montpellier 2 - 3 Toulouse - Gazélec-Ajaccio 1 - 1 dimanche Marseille - Saint-Etienne 1 - 1 (17h00) Caen - Rennes (21h00) Lille - Lyon mercredi (00h00) Bastia - Nantes

