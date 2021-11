Chamonix (France) (AFP). Ski: victoire de l'Italien Dominik Paris en descente à Chamonix

En 1 min 58 sec 38/100, Paris, vainqueur les années précédentes à Kitzbühel, Bormio et Lake Louise, a devancé l'Américain Steven Nyman, de 35/100, et le Suisse Beat Feuz, de 39/100, deux autres glisseurs. Sur sa piste, le Chamoniard Guillermo Fayed a échoué au pied du podium, à 80/100 du vainqueur, tandis que son compatriote Adrien Théaux, vainqueur à Santa Caterina (Italie) début janvier, se classe 6e à 1 sec 15/100 du scratch. Autre local, Blaise Giezendanner a pris la 9e place à 1 sec 32, malgré le dossard 40 et un haut de parcours moyen. Dossard 28, Valentin Giraud Moine (24 ans) était devant après la partie technique, mais a reculé sur les portions de glisse avec l'humidité de la neige qui remontait pour terminer 14e, à 1 sec 47. Dans la course au petit globe de descente, l'Italien Peter Fill a fait la bonne opération: cinquième à 89/100e, le vainqueur de Kitzbühel 2016 s'est rapproché à 26 points du Norvégien Aksel Lund Svindal, indisponible jusqu'à la fin de la saison. Le grand perdant est un autre Norvégien, Kjetill Jansrud, seulement 21e (bien 21e) à 1 sec 73, et désormais à 73 pts de Fill, devancé même par Théaux, ce dernier à 69 points de l'Italien.

