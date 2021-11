Paris (AFP). La France aura sa troisième chaîne d'info gratuite, LCI, dès le 5 avril

La Chaîne Info (LCI), fondée en 1994, passera du numéro 48 de la TNT payante au numéro 26 de la TNT gratuite qui était inoccupé jusqu'ici, a annoncé le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) vendredi soir. Un recours devant le Conseil d?État déposé par BFMTV, qui a mené une intense campagne contre ce passage en clair, continue cependant de jeter une ombre sur l'avenir de LCI. Il sera examiné au plus tard à l'automne. D'ici là, le leader BFMTV (canal 15), iTÉLÉ (canal 16) et LCI devraient être rejointes par la chaîne d'information publique, dont le lancement est prévue en septembre par la direction de France Télévisions. La France aura alors quatre chaînes d'informations gratuites, une situation rare dans un pays d'Europe, sachant que les chaînes d'actualité ne réalisent actuellement qu'une audience moyenne d'un peu plus de 3%. "Même si elle arrive en numéro 26, ce qui n'est pas très favorable vis-à-vis de ses concurrents évidemment, je crois qu'on peut faire la différence", a assuré jeudi le PDG sortant de TF1, Nonce Paolini, lors de sa dernière conférence de résultats. Cette annonce du CSA est le dernier épisode en date d'un feuilleton judiciaire: en 2014, le CSA avait refusé le passage en gratuit de LCI. TF1 avait fait appel et gagné en juin 2015, quand le Conseil d?État a annulé la décision du CSA pour vice de procédure. Se conformant à de nouveaux critères formulés par le Conseil d?État, le CSA a donné son feu vert à la doyenne des chaînes d'info en décembre dernier. TF1 menaçait de fermer cette chaîne déficitaire sur la TNT payante, avec à la clé un plan social de 148 suppressions d'emplois. Disponible également sur les box, la chaîne n'attirait en moyenne que 13.000 téléspectateurs. Après le feu vert du CSA, la direction de TF1 a négocié avec lui les conditions de sa diffusion. Cette feuille de route de la chaîne a été révélée mercredi: les journaux et titres ne devront pas représenter plus de 30% du temps d'antenne, avec au maximum un journal d'info par heure et un rappel des titres par demi-heure. - Priorité aux magazines - LCI s'est engagée à diffuser "à des heures de forte audience" des "émissions traitant des domaines suivants: culture, actualité internationale, économie, diversité de la société française", détaille le CSA dans cette convention. La part des femmes intervenant en plateau devra être au minimum de 30% et tendra par étapes vers la parité. LCI s'efforcera aussi "d'accueillir de jeunes candidats issus de zones sensibles, en vue de recrutements au sein de la rédaction ainsi que dans les métiers de production". Un comité d'éthique, composé de personnalités indépendantes, va également être constitué et "pourra être saisi à tout moment par la direction de la société ainsi que par les représentants du personnel". Le groupe TF1 s'est aussi engagé à séparer ses offres publicitaires pour LCI et TF1, une condition réclamée par l'Autorité de la concurrence pour une durée de deux ans reconductible. La date du 5 avril a été choisie par le CSA pour ne pas compliquer la transition car elle marque aussi le passage à la TNT en haute définition. "Le passage de LCI sur la TNT gratuite à une date antérieure à celle du 5 avril aurait alourdi la préparation de l'ensemble des opérations à mettre en ?uvre et entraîné des risques pour le téléspectateur", explique le CSA dans son communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire