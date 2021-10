1100 ans de la Normandie: Découvrez le "marché encore plus normand" jusqu'à dimanche à Jersey!

La Maison de la Normandie s'est associée avec des organismes Jersiais pour organiser des manifestations en l'honneur du 1100ème anniversaire de la Normandie. Alors jusqu'à dimanche, venez découvrir

Le Marché "encore plus Normand" de Jersey, dans le cadre de la "Fête Nouormande" de l'île (au Weighbridge, St Hélier)



Quatre jours de fêtes et de célébrations de cet anniversaire dans la bonne humeur, pendant lesquels se mêleront produits typiques, animations musicales, défilés, costumes et danses sur l’ile de Jersey.

La journée la plus importante sera le samedi 11 juin, date des animations

- Composition du Marché Normand:

Le marché normand est habituellement constitué de commerçants non-sédentaires basés en Normandie. Les produits vendus sont : le cidre-pommeau-calvados, fromages, biscuits, produits autour du miel, crêpes-gaufres, saucissons, pains et viennoiseries (le pain « Guillaume » et la baguette « Mathilde » seront vendus sur place !), fruits et légumes et enfin des produits artisanaux fabriqués en Normandie.

Le marché sera composé d’une dizaine de commerçant sur une place de marché faisant face au port de plaisance de la ville.

Chaque produit et liste des ingrédients est traduit en anglais (législation locale) et sera exceptionnellement traduite en Normand et Jerriai pour l’occasion.

L’esprit du marché sera bien sûr très festif, comme à l’habitude.

- Nos partenaires locaux :

La Maison de la Normandie et de la Manche coopère localement avec la Société Jersiaise, l’Office de Tourisme de Jersey et l’association du congrès des parlés normands.

- Animations :

Les animations seront effectuées autour du marché et à la Mairie de St Helier.

Le marché encore plus normand sera entouré de musiciens, poètes, produits artisanaux et démonstrations de jeux normands (jeu de choule, doque etc…). Un défilé en costume aura également lieu le samedi 11 juin.



Une chasse au trésor sera organisé à partir du 2 juin jusqu’au 12 juin par la Société jersiaise pour les enfants jersiais qui souhaiteront aller à la recherche de leur passé !



La mairie de St Helier accueillera toute la journée (samedi 11 juin) des chants normands et jerriais, des récitations et lectures de textes humoristiques. Un petit concert sera organisé en soirée avec des musiciens locaux et normands.