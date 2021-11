Paris (AFP). Europa League: Aduriz assomme Marseille, courte avance pour Saint-Étienne en 16e

Les Verts ont toutefois encaissé deux buts à domicile, qui pourraient peser lourd lors du match retour, programmé le 25 février. C'est d'autant plus dommage pour eux qu'ils ont d'abord mené 2-0, grâce à deux coups de tête de Moustapha Bayal Sall (9e) puis Kévin Monnet-Pacquet (39e) sur deux coups de pied arrêtés. Mais Bâle a réduit la marque juste avant la mi-temps par Walter Samuel (44e), puis sur un penalty concédé pour une main de Florentin Pogba et transformé par Marc Janko (56e). Et il a fallu l'entrée en jeu de Jean-Christophe Bahebeck et un but en fin de match (77e) pour que Saint-Étienne ne s'impose. Le retour sera donc un match à risques pour Saint-Étienne, mais s'annonce moins périlleux que celui de l'OM dans la 'Cathédrale' de San Mames. Les hommes de Michel ont pourtant largement tenu tête à l'Athletic Bilbao au Vélodrome jeudi, et se sont procuré l'occasion la plus nette de la première période, un tir détourné in extremis de Steven Fletcher (14e), titulaire. - Aduriz, quelle frappe! - Mais alors que le match semblait plutôt cadenassé, le Basque Sabin Merino à l'entrée de la surface marseillaise a remis de la tête en retrait pour Aritz Aduriz, qui a inscrit son 7e but dans la compétition - dont il est meilleur buteur - d'une volée limpide qui lobait Steve Mandanda (54e). Malgré les changements offensifs tentés ensuite par Michel (entrées en jeu de Michy Batshuayi et Florian Thauvin, 59e, puis de Bouna Sarr, 82e), l'OM n'est pas revenu et le club basque s'est offert une bonne longueur d'avance pour la qualification, certes un peu moins importante que celles de deux autres cadors européens, Séville et Dortmund. Le premier, double tenant du titre, s'est imposé largement (3-0) contre les modestes Norvégiens de Molde, grâce à un doublé de l'Espagnol Fernando Llorente (35e, 49e) et une réalisation de Kévin Gameiro (72e). Et Dortmund n'a pas failli lors du choc de ces 16es de finale, grâce à un but du Polonais Lukasz Piszczek de la tête et en deux temps sur corner (6e) et à Marco Reus en seconde période (71e) pour faire sauter le verrou des Portugais de Porto (2-0). Enfin, si le Rapid Vienne s'est vu infliger une humiliante fessée à Valence (6-0), c'est Manchester United qui a réussi la contre-performance de la soirée en se faisant battre 2-1 chez les modestes Danois de Midtjylland. Le Néerlandais Memphis Depay avait pourtant ouvert le score pour les Red Devils, mais Pione Sisto (44e) puis Paul Onuachu (77e) ont sans doute aggravé encore la situation déjà précaire de Louis Van Gaal sur le banc mancunien. Résultats des 16e de finale aller de l'Europa League joués mardi et jeudi (les matches retour auront lieu la semaine prochaine): Mardi Fenerbahçe (TUR) - Lokomotiv Moscou (RUS) 2-0 Jeudi: Anderlecht (BEL) - Olympiakos (GRE) 1-0 Midtjylland (DEN) - Manchester United (ENG) 2-1 Fiorentina (ITA) - Tottenham (ENG) 1-1 Borussia Dortmund (GER) - FC Porto (POR) 2-0 Saint-Etienne (FRA) - FC Bâle (SUI) 3-2 Villarreal (ESP) - Naples (ITA) 1-0 Séville (ESP) - Molde (NOR) 3-0 Valence (ESP) - Rapid Vienne (AUT) 6-0 Augsbourg (GER) - Liverpool (ENG) 0-0 Sparta Prague (CZE) - Krasnodar (RUS) 1-0 Galatasaray (TUR) - Lazio Rome (ITA) 1-1 FC Sion (SUI) - Braga (POR) 1-2 Shakhtar Donetsk (UKR) - Schalke 04 (GER) 0-0 Marseille (FRA) - Athletic Bilbao (ESP) 0-1 Sporting Portugal (POR) - Leverkusen (GER) 0-1

