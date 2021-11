A Caen, communistes de mère en fils

Telle mère, tel fils. A bien y regarder, pas tellement finalement. Les valeurs sont là, celles empreintes de solidarité, de répartition des richesses et de justice. Mais leur caractère est bien distinct. "Nous avons des personnalités différentes", souligne d'emblée Lilian Bellet, 28 ans, élu d'opposition au conseil municipal de Caen, depuis septembre et l'entrée au Sénat de Corinne Féret. "On n'est pas toujours d'accord, notamment sur la manière avec laquelle l'argent public est utilisé. Et puis sa capacité d'analyse est un atout appréciable", estime Marie-Jeanne Gobert, 62 ans, mère de trois enfants.

Respect des autres

Si en Conseil municipal, l'ensemble des élus fait preuve de respect vis-à-vis de leur lien familial, n'y faisant jamais référence lors des débats, Lilian Bellet et Marie-Jeanne Gobert, n'en conservent pas moins une complicité naturelle en coulisses. "C'était pour moi un soulagement de le voir rejoindre l'opposition au sein du Conseil municipal car ça nous donne une deuxième voix communiste à la Ville". Il n'est pas rare qu'ensemble, ils travaillent les "écrits divers" ou participent à des réunions publiques. "Et puis, j'ai la volonté d'amener un peu d'originalité grâce à mon âge, au sein du conseil municipal", dit-il. Quant à expliquer ses motivations pour son engagement à l'heure où, en ce début de XXIe siècle, beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique, il n'hésite pas à citer... sa mère. "La force d'un parti par rapport à l'individu, c'est que c'est une pensée collective qui est travaillée." La notion de partage pour fil conducteur.