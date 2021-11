25 élèves d'un collège de Saint Louis de la réunion se disent victime... d'un esprit !

Au total, 25 élèves de l'établissement ont subi des "crises". Les yeux révulsés, agités de tremblements et hurlant, ces crises ont lieu "toujours en public".





Les parents ont été conviés lundi pour discuter avec le principal et les enseignants. "J’ai insisté sur le fait que nous sommes un établissement laïc, nous respectons les coutumes et les croyances mais cela ne doit pas empêcher ce collège de fonctionner sous les principes de la République", raconte Gervais Fontaine, principal de l'établissement.





A la suite de cette réunion, le principal a refusé de faire appel à un exorciste comme les parents l'ont exigé, mais une cellule de soutien a été mise en place composée d'une psychologue, une infirmière et une assistante sociale, mais les élèves et les parents persistent, et sont persuadés que ces événements sont causés par la présence d'esprits.





Mécontents de cette décision, les parents ont entrepris eux même les recherches d'exorcistes. Certains étaient sur place ce mardi 16 février aux abords de l'établissements pour procéder à une séance de "captage des esprits". Le collège a contacté la gendarmerie pour demander de les faire évacuer. Après des discussions polies avec les forces de l’ordre ceux-ci ont quitté le collège. Ils affirment qu’ils poursuivront son travail mais dans des zones plus discrètes et éloignées du collège afin de ne pas perturber la vie de l’établissement.