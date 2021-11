Intempéries : le Calvados désormais doté de 50 lieux de vie sécurisés

"Le vaste projet concernant la sécurisation électrique de 50 sites dans le Calvados est désormais terminée", se réjouit ainsi William Brien, attaché territorial chez Erdf. Ce plan a été lancé suite aux tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999 qui avaient largement touché la Normandie et poussé les autorités à réviser les capacités d'accueil de populations sinistrées en cas d'intempéries dans la région. "Notre travail a principalement consisté à mettre sous terre, des réseaux jusque là aériens". La durée de vie de ces câbles est estimé à une cinquantaine d'années.

Ouistreham est ainsi désormais doté de deux structures dit "lieux de vie sécurisés", le gymnase Legoupil et le Cosec, avec des capacités d'accueil respectives de 156 et 150 personnes couchées. Même en cas de crise énergétique grave, l'électricité pourrait notamment y être rétabli par des groupes électrogènes en moins de 12 heures. "C'est d'autant plus important pour notre commune, estime le maire, Romain Bail, qu'en plus des risques liés aux aléas climatiques, il nous faut prévoir des lieux de replis éventuels en cas de situations délicates avec les ferrys". Les 50 sites calvadosiens avaient été choisis en fonction de leurs liens avec le réseau routier et notamment l'A84, ou encore le plan de déneigement du Calvados. Une quinzaine est répartie sur le territoire de Caen la mer.





