Des initiations pour apprendre les gestes qui sauvent à Rouen

"Il y a, depuis les attentats du 13 novembre, une prise de conscience collective pour l'apprentissage des gestes qui sauvent", assure Pascal Hoste, président de la Croix-Rouge seinomarine. D'où cette initiation divisée en deux modules d'une heure. Alerter les secours, faire un massage cardiaque, défibriller et stopper une hémorragie sont les principaux gestes enseignés et qui permettent de sauver des vies au quotidien comme dans des cas exceptionnels. Pour participer à cette initiation, il faut vous inscrire au plus tard le mercredi 24 février sur le site de la préfecture de Seine-Maritime. Sur le territoire métropolitain, quatre lieux accueillent ces journées d'initiation : les centres de secours de Rouen, de Caudebec-lès-Elbeuf et l'association de sécurité civile au Grand-Quevilly.

Pratique. http://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Devenez-acteur-initiez-vous-aux-gestes-qui-sauvent