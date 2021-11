90% d'entre nous l'ont fait cette nuit !

90% des français se lèvent la nuit selon une étude du site topsante.fr !

Et le responsable de ces troubles du sommeil serait le rythme alpha, un rythme cérébral, c'est-à-dire une oscillation électroencéphalographique (EEG) résultant de l'activité électrique du cerveau (à garder au chaud pour se la raconter en repas mondain).

Donc le rythme alpha se manifeste quand le cerveau est éveillé et décontracté.

D'après Scott McKinney, qui a dirigé les recherches et a passé plusieurs nuits avec 13 personnes en bonne santé, il s'est rendu compte que plus l'activité alpha est importante chez le sujet au moment où on lui fait entendre des sons, plus il est susceptible de se réveiller.

L'un des remède naturel pour essayer d'enrayer le problème serait de faire régulièrement du sport comme ça vous accumulez une bonne fatigue qui aide à rester endormi plus longtemps.

Perso, je me lève au moins 2 fois dans la nuit, c'est pas à cause de mon rythme alpha mais plutôt mon envie pressante...