1 400 convertis au compte Nickel à Rouen

Trois nouveaux buralistes - rue Albert Dupuis à Rouen, le Cyrano à Déville et le Jean-Bart à Caudebec - proposent depuis la semaine dernière à leurs clients d'ouvrir ces comptes qui permettent d'avoir une carte de paiement sans les désavantages d'une banque classique. "Le client ne peut pas avoir de découvert. Il ne peut donc pas payer d'agios. Le crédit est également impossible", précise Hugues Le Bret, cofondateur du service né en février 2014.

20€ de frais par an

Le gérant du Cyrano, Guillaume Roze, fait partie des neuf buralistes à proposer ce service dans l'agglo. Et il en est déjà satisfait : "Six comptes ont déjà été ouverts. Moi-même je vais m'en servir et me débarrasser de ma carte bleue classique. Le compte Nickel est quand même avantageux : le coût de la carte est de 20€ par an et il y a beaucoup moins de frais financiers." Le buraliste explique que ce sont avant tout les gens en difficulté qui ouvrent un compte Nickel. Ce que confirme Hugues Le Bret : "70% de nos 240 000 clients gagnent moins de 1 600€ par mois et payent plus de frais financiers que la moyenne, entre 400 et 600€ par an." Pour cette clientèle, les économies sont substantielles. Dans l'agglo, 1 400 clients ont été séduits.