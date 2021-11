A Caen, les galeries d'art se transforment

L'âge d'or des galeries d'art à Caen n'est plus. Sur la place des Quatrans qui en accueillit jusqu'à six au milieu des années 90, un "kebab" a ouvert ses portes mercredi 10 février, en lieu et place d'ART 4, un espace vieux de 18 ans où sont passées jusqu'à près de 130 expositions. L'occupante des lieux, Annie Bonnet, a mis le cap sur son domicile à Louvigny où elle a remonté une galerie. Cette expérience n'est pas la seule à témoigner d'une mutation permanente du secteur, à Caen.

Plus de lieux qu'avant

Il y a tout juste un an, Serge Vandecasteele, dont le style est rapidement reconnaissable à l'usage du fil dans ses œuvres, déménageait son atelier et son espace de vente, des Quatrans à la rue Froide. "Une renaissance pour moi, avoue-t-il après 18 années passées lui aussi sur cette place. Par exemple, les jours avant Noël, j'avais une dizaine de clients. Là, c'est plutôt 150 !" Dans son "atelier boutic Cartagag", il y vend ses tableaux et autres créations, ainsi que les œuvres de Martine Chenon, une autre artiste locale. "Par rapport à il y a dix ans, il n'y a plus beaucoup de galeries d'art à Caen, mais il existe bien plus de petits lieux". Car la demande est là. Illustration avec l'agenda de la Place des arts de la rue des Croisiers, un lieu à disposition d'artistes qui peuvent le louer contre 250 € la semaine. "Je suis ravie de mon exposition qui s'achève ce jeudi 18 février avec plusieurs tableaux vendus, se réjouit Michèle Selle Latini, peintre. Mais si je veux refaire un événement ici, ce ne sera pas avant 2018". L'artiste reconnu Gilgogué qui y sera du... 14 au 27 octobre, confirme : "il faut s'y prendre longtemps à l'avance. C'est tout un paradoxe, parce qu'à Caen, les galeries d'art ça ne marche pas".

La sienne a fermé en 2007, même s'il conserve toujours depuis, son atelier sur la place des Quatrans. "A Caen, une galerie d'art qui n'a pour vocation que la vente de tableaux, c'est impossible, explique Serge Manson, peintre caennais. Le marché d'acheteurs ici est trop petit, notamment parce que beaucoup d'amateurs locaux d'art préfèrent acquérir un tableau auprès d'une galerie parisienne, même s'il s'agit d'un artiste normand, plutôt que de faire confiance à une galerie de chez eux". La règle est bien connue dans le milieu. Mais qu'à cela ne tienne, certains osent toujours relever le défi d'une ouverture, comme la Samdi Galerie de la rue Saint-Martin depuis deux ans, ou la Galerie des sens, inaugurée en novembre dernier.

Fin janvier, un peintre luxembourgeois, M. Oreke, avait investi l'espace pour réaliser une performance en direct, dans la rue, à l'occasion du vernissage de son exposition. "C'est typiquement ce que nous avons envie de faire, explique Laure Julien, plasticienne et responsable de cette galerie située dans le rue Écuyère. Nous avons voulu un lieu qui ne vit pas que de l'exposition, mais aussi d'ateliers pour les enfants et les adultes, et d'événements." De quoi nourrir un business plan ambitieux et raisonnable, afin de maintenir la galerie à flots.

Art 4 > 18, rue Maison Molière - Tél 06 83 29 76 86.

Cartagag > 47 rue Froide à Caen - Tél. 09 51 73 63 72

Galerie des Sens > 46 rue Ecuyere à Caen - Tél. 06 88 28 41 09

Galerie Elsy Godin > 30 rue de Bras - Tél. 02 50 53 55 94

La Galere Oh ! > 15 rue de bras à Caen -

Igda Caen > 16, rue des Croisiers à Caen - Tél. 02 31 79 18 07

Place des Arts > 9 rue des Croisiers à Caen - Tél. 06 08 40 55 81

Plein cadre > 6 Place Jean Letellierà Caen - Tél. 02 31 86 27 99

Le Quatorze > 14 rue des Croisiers à Caen. Tél. 09 52 53 47

Samdi Galerie > 15 rue Saint-Martin à Caen - Tél. 07 61 59 91 29