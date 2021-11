Challenger de Cherbourg : deux wild-cards de qualifs attribuées

Les premières wild-cards du Challenger de tennis La Manche-Cherbourg ont été attribuées par les organisateurs. Il s'agit des invitations pour les qualifications, qui se déroulent du 20 au 22 février à Tourlaville.

La première est attribuée à Romain Bailly, originaire d'Equeurdreville. L'an passé, il avait mis à profit cette invitation en battant un joueur espagnol, classé 617e à l'ATP, au premier tour.

La deuxième wild-card est offerte à Joffrey De Schepper, actuellement 1067ème à l’ATP, et qui n'est autre que le frère de Kenny De Schepper, vainqueur du tournoi en 2014 et "chouchou" des bénévoles de Chantereyne. Il devrait faire le déplacement de Bordeaux pour jouer les qualifications et le tournoi en double avec son frère.



Il reste une wild-card pour les qualifications à attribuer côté organisateurs. La Fédération Française de Tennis peut, elle aussi, en offrir trois. Quatre wild-cards (2 Challenger, 2 FFT) seront attribuées pour le tableau final, elles devraient être connues ce jeudi 18 février.