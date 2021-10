TENDANCE OUEST en direct du festival Papillons de Nuit

C'est la 11ème édition du festival Papillons de Nuit, ce premier rendez-vous de la saison des festivals des musiques actuelles sera passé en une décennie de 10 000 à 60 000 spectateurs.

Le principe ne change pas, diversité, éclectisme, convivialité, accesibilité. Vous pourrez applaudir sur les 3 scènes du festival: Yodelice, Puggy, Maceo Parker, The Hives, Beady Eye, Selah Sue, Kaiser Chiefs, THe Klaxons, Brune, Absynthe Minded, Ben l'oncle Soul, Zaz, Medi, Eddy Mitchell !

La scène régional est largement représentée avec les Lanskies, Da Brasilians, ou encore le sublime projet d'I Arrkle avec les classes de CM1/CM2 de Juvigny le tertre.

Tendance Ouest vous fais vivre de l'intérieur ce rendez-vous unique, ce vendredi entre 16h et 18h, samedi et dimanche entre 12h et 19h avec de nombreuses interviews (organisateurs, programmateurs, bénévoles ou encore artistes) Yodelice, Puggy, Brune, Zaz ou encore Medi passeront devant le micro de Charles et Thibault Deslandes.

Rendez-vous également sur www.tendanceouest.com pour retrouver de nombreuses surprises tout au long du week-end