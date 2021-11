Beyrouth (AFP). Syrie: au moins 15 civils tués dans des raids de la coalition internationale

"Au moins 15 civils ont été tués et 20 blessés dans des frappes de l'aviation de la coalition internationale qui visaient la ville de Chaddadé (bien Chaddadé)", dans la province de Hassaké, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), précisant que le bilan pourrait s'alourdir. Le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane a ajouté que les frappes coïncidaient avec une attaque des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition menée par les Kurdes, contre la ville. L'EI contrôle Chaddadé depuis 2014. Les FDS avaient lancé une première offensive contre l'EI dans la province de Hassaké fin octobre. Avec l'appui des frappes de la coalition, ils ont réussi à reprendre 1.400 km2 aux jihadistes. La coalition internationale mène des frappes contre l'EI depuis septembre 2014. Elles ont tué 4.256 personnes dont 332 civils, y compris 90 enfants, selon l'OSDH. Ces raids ont couté la vie à 3.787 membres de l'EI et près de 150 combattants d'autres groupes extrémistes dont le Front al-Nosra. Lundi, l'OSDH avait fait état de bombardements "probablement russes" dans le nord du pays qui ont fait selon l'ONU près de 50 morts civils dont des enfants. Au moins cinq établissements médicaux et deux écoles ont été visés, selon l'ONU. La Syrie est ravagée depuis près de cinq ans par une guerre qui a fait plus de 260.000 morts, poussé des millions de personnes à l'exil et entraîné le morcellement du pays.

