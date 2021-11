L'hommage des gendarmes de Seine-Maritime à leurs collègues disparus

Sous la direction du colonel Bruno Goudallier, commandant la région de gendarmerie de Normandie et de Seine-Maritime, trois gerbes ont été déposées pour saluer la mémoire de Philippe Lallemand (Meurthe-et-Moselle) et de Laurent Pruvot (Roye, Somme), décédés respectivement en avril et août 2015.

Le message du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a été lu à tous les gendarmes présents : le ministre a largement mis en avant le rôle et le courage du GIGN lors des attentats de janvier et novembre 2015.