Départ du 4L Trophy à Caen : " une belle expérience de vie "

Ce sont « deux copines », Anne-Lucie Ntieti et Lisa Campart, qui se sont lancées dans l’aventure humanitaire du rallye 4L. « On est en deuxième année de Techniques de la commercialisation et dans le cadre de nos études, on doit mener un projet tutoré », explique Anne-Lucie. Pour Lisa, le choix a été évident : « le projet tutoré doit se faire avec une association. Cela fait des années que je connais le 4L Trophy, j’ai toujours été attirée par le bénévolat alors j’ai motivé Anne-Lucie ! ». Leur 4L est de couleur violette : "plus girly !", s'exclame Lisa. Une équipe de filles soudées qui se lance dans le rallye avec deux autres amis : « on fait équipe avec Alex et Quentin, deux garçons de la promo. On sait toutes les deux qu’au fond on est à quatre !», souligne Anne-Lucie. « Pour le côté mécanique, on va rester proche des garçons ! », s’amuse Lisa avant de poursuivre : « ce sera une belle expérience de vie, on a hâte ! » « On sait que l’on va vivre quelque chose de dingue », renchérit Anne-Lucie.

Une préparation de six mois

« On se prépare depuis six mois : il fallait chercher des sponsors et récolter des fonds », déclare Anne-Lucie. « On a tenu des stands dans les supermarchés », rappelle Lisa. Les deux étudiantes ont ainsi deux grands sacs de sport remplis de fournitures qui seront redistribuées dans des écoles défavorisées marocaines. Une expérience en amont qui leur a donné déjà une belle confiance en elles : « il faut se faire violence pour aller vers les gens, leur demander une participation. », reconnaît Anne-Lucie. Une façon d’apprendre sur soi, déjà, avant le départ. Les deux amies ont par ailleurs consulté les pages Facebook des anciens : « on a lu pas mal de conseils », avance Lisa: « il y a un beau partage ». Les deux jeunes filles ont ainsi récupéré la 4L d’anciens trophistes pour réaliser le parcours qui le mènera jusqu’à Marrakech en passant par l’Espagne. « On espère que la voiture arrivera avec nous ! », s’exclame Lisa.

Le départ du raid est fixé le 18 février à Biarritz, l’arrivée est prévue le dimanche 28 février à Marrakech.